أردوغان يعلن عن اجتماع حول غزة ستعقده زوجات رؤساء عدد من الدول والحكومات في إسطنبول

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اجتماع دولي في الـ15 من نوفمبر الجاري في إسطنبول حول الوضع في قطاع غزة، ستعقده زوجات رؤساء عدد من الدول والحكومات.

إقرأ المزيد

وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال قمة منظمة التعاون الاقتصادي في طشقند اليوم الخميس: "برعاية من زوجتي سيعقد في إسطنبول في 15 نوفمبر الجاري اجتماع دولي بمشاركة زوجات رؤساء الدول والحكومات".

وأضاف أن الدول الغربية وبالدرجة الأولى الولايات المتحدة تتابع بصمت المذبحة في قطاع غزة حيث يقتل الأطفال، دون الرد على انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، بل وتواصل دعمها.

وأضاف: "عندما قتل 25 شخصا في هجوم على مقر مجلة "شارلي إيبدو" في باريس، نظم زعماء العالم مسيرة في العاصمة الفرنسية، فيما قتل 11 ألف امرأة وطفل في غزة وهم صامتون".

وتساءل: "إذا لم نرفع صوتنا نحن المسلمين اليوم، فمتى؟"، مؤكدا أن أنقرة تواصل بذل الجهود الدبلوماسية لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

المصدر: نوفوستي