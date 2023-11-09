ترامب: مناظرات الحزب الجمهوري "مضيعة للوقت"

سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من منافسيه في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، معتبرا أن المناظرات التي تجرى هي مضيعة للوقت.

وفي تجمع انتخابي في فلوريدا، تزامن مع المناظرة الثالثة للحزب، اعتبر ترامب أن "الوقت قد حان لكي تتوقف المؤسسة الجمهورية عن إهدار الوقت والموارد في محاولة دفع الـRINOs (الجمهوريين بالاسم فقط) الضعفاء والذين لا يريدون ترامب أبدا والذين لا يريدهم أحد ولن يصوت لهم أحد".

وسأل: "هل تعتقدون أننا فعلنا الشيء الصحيح بعدم المشاركة؟ قال أحدهم… إنه (ترامب) لا يملك الشجاعة للوقوف. حسنا، أنا أقف الآن أمام عشرات الآلاف من الأشخاص، وهذا يظهر على شاشة التلفزيون. هذا جحيم أصعب بكثير من المناقشة".

وقد روج ترامب لتقدمه بما يقرب من 60 نقطة مئوية في متوسط ​​استطلاعات الرأي الأولية، وخص بالذكر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس وحاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هيلي، وهما أقرب منافسيه.

وتفاخر بأنه حصل على أكثر من مليون صوت في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 مقارنة بما حصل عليه ديسانتيس في انتخابات حاكم الولاية العام الماضي.

وسخر من هيلي، ووصفها بأنها "شخص غبي- Birdbrain"، مستشهدا بتعليقاتها لعام 2021 بأنها لن تترشح ضده إذا اختار الترشح لولاية أخرى.

وقد وجه الرئيس السابق كلمات طيبة لمنافسه من الحزب الجمهوري، رجل الأعمال فيفيك راماسوامي، الذي أشاد مرارا وتكرارا بترامب ووصفه بأنه "أفضل رئيس" في القرن الحادي والعشرين.

وقال ترامب: "كيف يمكنني أن أكرهه؟ إنه لطيف للغاية. "قال إنه نسخة أصغر سنا، وهذا أمر جيد. لكننا نريد الإصدار الأقدم، أليس كذلك؟".

المصدر: The Hill