ترامب يدرس إمكانية ترشيح المذيع تاكر كارلسون نائبا له كرئيس أمريكا 2024
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه يدرس إمكانية اختيار المذيع التلفزيوني تاكر كارلسون نائبا له في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.
وأضاف ترامب في معرض جوابه عن سؤال خلال مقابلة تلفزيونية، عما إذا كان سيفكر في مطالبة كارلسون بالترشح معه لمنصب نائب الرئيس: "أنا حقا أحب تاكر، أعتقد ذلك"، مشيرا إلى أن كارلسون رجل يتمتع بالفطرة السليمة.
وتاكر كارلسون هو مقدم برامج سابق في قناة "فوكس نيوز".
وقد أظهر استطلاع للرأي الأسبوع الماضي، أن ترامب الذي يواجه محاكمة بتهمة "تضخيم أصول أمواله"، يتقدم على الرئيس الحالي جو بايدن من حيث دعم الناخبين في 5 من الولايات الست المعروفة باسم الولايات المتأرجحة.
المصدر: نوفوستي