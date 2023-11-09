5 من الجمهوريين الساعين لرئاسة أمريكا يطالبون "بدعم إسرائيل وإنهاء "حماس"

أكد المشاركون الـ5 في المناظرة الانتخابية للحزب الجمهوري الأمريكي دعمهم لإسرائيل وضرورة القضاء على حركة "حماس" في غزة، بغض النظر عن انتقاد المجتمع الدولي ووسائل الإعلام.

ورد حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس عندما سئل عما سيقوله لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن أصبح رئيسا للولايات المتحدة: "تخلصوا من حماس .. مرة واحدة وإلى الأبد.. لقد سئمت من سماع وسائل الإعلام تلوم إسرائيل على كل شيء".

إقرأ المزيد

يدورها قالت سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي: "اقضوا عليهم"، وأعربت عن ضرورة اتخاذ إجراءات ضد إيران التي بدونها "لن تكون هناك حماس".

وقالت: "ليست إسرائيل هي التي تحتاج إلى أمريكا، بل أمريكا هي التي تحتاج إلى إسرائيل".

وقال رجل الأعمال الهندي المولد فيفيك راماسوامي، إن إسرائيل لديها "الحق والمسؤولية في الدفاع عن نفسها" ودعا الإسرائيليين إلى "القضاء على الإرهابيين على حدودهم الجنوبية".

وقال السيناتور تيم سكوت إن إسرائيل يجب أن "تمحو حماس من على وجه الأرض، وسوف ندعمكم".

كما أيد حاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي العمل العسكري في قطاع غزة، والذي قال إنه سيضمن عدم تمكن حماس من مهاجمة إسرائيل مرة أخرى.

المصدر: نوفوستي