البيت الأبيض: بايدن لا يزال يؤمن بقدرة قوات كييف على استعادة الأراضي المفقودة

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لا يزال يؤمن بقدرة كييف على استعادة الأراضي المفقودة، رغم محاولات هجومها المضاد الفاشلة.

وقال كيربي للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان بايدن لا يزال يؤمن بقدرة أوكرانيا على استعادة الأراضي المفقودة: "الأوكرانيون هم أول من يقول إنهم لم يحرزوا التقدم الذي يريدونه في الهجوم المضاد. وفيما يتعلق بالسؤال حول ما إذا كان الرئيس يؤمن، بالتأكيد".

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وأضاف أن الولايات المتحدة تهدف إلى تزويد كييف بدعم عسكري إضافي في المستقبل القريب قبل أن يؤدي الطقس إلى تفاقم أحوال القوات الأوكرانية.

وأقر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق من اليوم "بالتقدم البطيء للهجوم المضاد"، وألقى باللوم في الفشل على الغرب الذي، في رأيه، لم يرسلوا ما يكفي من الأسلحة إلى كييف.

وتحاول القوات الأوكرانية التقدم في عدة اتجاهات للشهر الخامس على التوالي دون أي نتيجة تذكر، حيث أرسلت إلى المعركة ألوية دربها حلف "الناتو" ومسلحة بمعدات أجنبية.

واعترف القائد الأعلى للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، بفشل أوكرانيا. وأكد في مقال لمجلة "الإيكونوميست"، أن القوات الأوكرانية وصلت إلى طريق مسدود.

المصدر: نوفوستي