كشف جندي أوكراني في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" أن المسؤولية عن مقتل أكثر من 50 جنديا أوكرانيا في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من منطقة زابوروجيه تقع على عاتق قيادة هذه الوحدة.

ووفقا له، فقد حدثت الضربة خلال حفل توزيع الجوائز تكريما ليوم قوات الصواريخ والمدفعية في أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه أكد العسكري أن كافة وحدات المدفعية وأفضل الطواقم متجمعة في هذا الحدث.

وقال الجندي الأوكراني: "هذا خطأ من جانب القيادة، لأنه كان ينبغي عليهم أن يقولوا: دعونا نوزع الجوائز على مستوى الوحدة في الخنادق".

وفي وقت سابق فتحت السلطات في كييف تحقيقا في مقتل جنود من اللواء الهجومي الجبلي 128 "زاكارباتيا" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية نتيجة لهجوم صاروخي في منطقة زابوروجيه.

وفي وقت لاحق، أقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قائد اللواء 128 لقوات كيف، دميتري ليسيوك، من منصبه.

المصدر: وكالات