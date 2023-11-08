الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تعلن مسؤوليتها عن اغتيال نائب البرلمان في لوغانسك

أعلنت مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية مسؤوليتها عن اغتيال نائب مجلس الشعب بجمهورية لوغانسك الشعبية ميخائيل فيليبونينكو، الذي قتل في انفجار سيارة.

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وكان نائب مجلس الشعب بجمهورية لوغانسك الشعبية والرئيس السابق لإدارة الجيش الشعبي بالجمهورية الجنرال ميخائيل فيليبونينكو قد لقي مصرعه إثر تفجير سيارته بعبوة ناسفة اليوم.

ولم تكن تلك هي المحاولة الأولى لاغتيال النائب، حيث تم تفجير سيارته في فبراير 2022، ونجا حينذاك وأصيب سائقه.

ولد فيليبونينكو في 20 يونيو 1975 بمدينة لوغانسك (فوروشيلوفغراد آنذاك)، وتخرج من جامعة كييف الوطنية للبناء والهندسة المعمارية، وكان رجل أعمال متخصص في صناعة البناء والتشييد. ومن عام 2014 وحتى 2022 خدم في المقاومة الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، وهو من المحاربين القدامى. وفي برلمان الجمهورية كان يرأس الحزب الليبرالي الديمقراطي وكان عضوا في لجنة التفاعل مع الجمعيات العامة وسياسة المعلومات والتعاون البرلماني الدولي. وحصل على عدد من جوائز الدولة في روسيا وفي جمهورية لوغانسك الشعبية.

المصدر: تاس