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مقتل نائب في مجلس الشعب بجمهورية لوغانسك الشعبية بعبوة ناسفة

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مقتل نائب في مجلس الشعب بجمهورية لوغانسك الشعبية بعبوة ناسفة
Globallookpress Jürgen Schwarzhttpimagebroker
صورة أرشيفية
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قتل نائب مجلس الشعب بجمهورية لوغانسك الشعبية والرئيس السابق لإدارة الشرطة بالجمهورية العقيد ميخائيل فيليبونينكو في انفجار سيارة بمدينة لوغانسك.

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أعلن عن ذلك زميله النائب يوري يوروف بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتب: "قبل ساعة في لوغانسك، توفي زميلنا نائب مجلس الشعب بجمهورية لوغانسك الشعبية، والرئيس السابق للجنة التنسيق المشتركة بالجمهورية، والرئيس السابق لقوات المقاومة الشعبية بالجمهورية العقيد ميخائيل فيليبونينكو بشكل مأساوي. العزاء لعائلته وأحبائه".

كذلك أوضح مركز معلومات لوغانسك، نقلا عن إيفان نجل فيليبونينكو، أن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة النائب، وأصيب بجروح توفي على أثرها. وقال أحد شهود العيان لوكالة "نوفوستي" إن الناس حاولوا مساعدة فيليبونينكو، إلا أنه توفي في الحال.

وهذه ليست المحاولة الأولى لاغتيال النائب، حيث تم تفجير سيارته في فبراير 2022، ونجا حينذاك وأصيب سائقه.

ولد فيليبونينكو في 20 يونيو 1975 بمدينة لوغانسك (فوروشيلوفغراد آنذاك)، وتخرج من جامعة كييف الوطنية للبناء والهندسة المعمارية، وكان رجل أعمال متخصص في صناعة البناء والتشييد. ومن عام 2014 وحتى 2022 خدم في المقاومة الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، وهو من المحاربين القدامى. وفي برلمان الجمهورية كان يرأس الحزب الليبرالي الديمقراطي وكان عضوا في لجنة التفاعل مع الجمعيات العامة وسياسة المعلومات والتعاون البرلماني الدولي. وحصل على عدد من جوائز الدولة في روسيا وفي جمهورية لوغانسك الشعبية.

المصدر: نوفوستي

 

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