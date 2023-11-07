أوكرانيا.. مطالب بفرض مسؤولية جنائية على الدعوة لإجراء انتخابات

ظهرت على الموقع الإلكتروني لفلاديمير زيلينسكي، عريضة لجمع التواقيع تطالب بفرض المسؤولية الجنائية في أوكرانيا على الدعوة لإجراء انتخابات.

وجاء في نص العريضة: "نطلب من رئيس أوكرانيا إجراء التغييرات المناسبة على التشريع بحيث يتم فرض المسؤولية الجنائية على كل الدعوات لإجراء انتخابات في البلاد أثناء سريان الأحكام العرفية".

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ويلفت النظر أن عدد الموقعين على الوثيقة بلغ حتى الآن 196 فقط، وفي الوقت نفسه، يجب أن تجمع العريضة 25 ألف صوت لكي يتم النظر فيها.

وفي 6 نوفمبر، قال زيلينسكي إن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لإجراء الانتخابات وطالب بالتوقف عن "طرح هذا الموضوع في المجتمع".

وجاء تصريح زيلينسكي هذا، بعد تزايد الحديث في البلاد عن إمكانية إجراء انتخابات. وظهرت معلومات، نقلا عن مصادر، أن السلطات تبدأ الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية في ربيع 2024.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في أوكرانيا في أكتوبر، والانتخابات الرئاسية في ربيع عام 2024.

ولكن بحسب الدستور الأوكراني، لا يجوز إجراء الانتخابات أثناء سريان الأحكام العرفية. ومن المعروف أن زيلينسكي صرح مرات كثيرة، أنه لا يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية إلا بعد انتهاء الأعمال القتالية. ولكن شركاء كييف الغربيين، يصرون على إجراء الانتخابات الأوكرانية في الوقت المحدد.

المصدر: تاس