قال عضو برلمان أوكرانيا أليكسي غونتشارينكو، إن فلاديمير زيلينسكي أوعز لمكتب الرئاسة الأوكرانية ببدء التحضير لانتخابات الرئاسة في ربيع عام 2024.

وأضاف عضو البرلمان، في حديث تلفزيوني: "وفقا لمعلوماتي، قرر فلاديمير زيلينسكي إجراء انتخابات رئاسية في العام المقبل. لقد أوعز زيلينسكي لمكتب الرئاسة بالتحضير للانتخابات المقرر إجراؤها في 31 مارس 2024".

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ولكن حتى الآن لم يعلق ممثلو الإدارة الرئاسية الأوكرانية، على هذه المعلومات.

في 3 نوفمبر، قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا لشبكة سكاي نيوز، إن زيلينسكي يفكر في إجراء انتخابات رئاسية في ربيع عام 2024.

وكان من المفترض إجراء الانتخابات البرلمانية في أوكرانيا في أكتوبر من هذا العام، لكنها لم تتم بسبب الأحكام العرفية. ومن المعروف أن القانون الأوكراني، يمنع إجراء الانتخابات الرئاسية خلال فترة الأحكام العرفية.

سابقا صرح زيلينسكي عدة مرات، أن الانتخابات الرئاسية لا يمكن أن تتم إلا بعد انتهاء الأعمال القتالية.

لكن ومع ذلك، يصر شركاء كييف الغربيون على تنفيذ هذه الانتخابات ضمن الإطار الزمني المحدد. ولهذا تغيرت لهجة خطاب زيلينسكي إلى حد ما، وفي إحدى المقابلات التي أجراها، لم يستبعد إجراء الانتخابات في ظل الأحكام العرفية إذا دفع الغرب تكاليفها.

المصدر: تاس