اشتريت عشرات الشموع وأبي خزن الحطب.. كوليبا: أوكرانيا تستعد "لأسوأ شتاء في التاريخ"

صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بأن أوكرانيا تستعد "لأسوأ شتاء في التاريخ"، مضيفا أنه بنفسه قد اشترى الشموع.

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وقال كوليبا في حديث لصحيفة "Die Welt": "قمت بشراء العشرات من الشموع. واشترى أبي شاحنة مليئة بالحطب".

وأضاف: "نستعد لأسوأ شتاء في التاريخ. ولذلك ستغلق عيوننها إذا لم نتلق صواريخ "Taurus" لكننا سنتلقى أنظمة الدفاع الجوي".

وأكد الوزير الأوكراني أيضا أن بلاده "ستحاول حماية محطاتها الكهروبائية بأفضل ما يمكن".

واعترف مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سابقا، أن الشتاء المقبل سيكون أصعب من الشتاء الماضي. وفي بداية أكتوبر الماضي أوصى وزير الطاقة الأوكراني، غيرمان غالوشينكو، الأوكرانيين بشراء مولدات كهروبائية. وأفاد قبل ذلك بأن 300 منشأة من مرافق البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا تضررت منذ أكتوبر عام 2022، مضيفا أنه ليس بإمكان العاملين في مجال الطاقة إصلاح نظام الطاقة بحلول فصل الشتاء. كما اشتكى بطء الغرب في توفير معدات الإصلاح.

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، انخفضت قدرة البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، التي كانت تقدر سابقا بنحو 37 غيغاوات، بمقدار 19 غيغاوات - أي أكثر من نصف مما كانت عليه في فبراير 2022.

المصدر: تاس