4 قتلى مع وصول مئات المهاجرين غير الشرعيين إلى جزر الكناري الإسبانية

أعلنت الطوارئ الإسبانية اليوم السبت مقتل 4 مهاجرين كانوا ضمن أكثر من 700 مهاجر تم إنقاذهم ليل الجمعة السبت من على متن 4 قوارب قبالة جزيرة إل هييرو الإسبانية في أرخبيل الكناري.

وأكد عناصر الإنقاذ البحري أنهم رصدوا قاربين من القوارب الأربعة، يوم الجمعة، واقتادوهما إلى ميناء لا ريستينغا في جنوب الجزيرة الصغيرة التي تضم 11 ألف نسمة، في أقصى غرب الأرخبيل.

إقرأ المزيد

وقالت خدمات الطوارئ على موقع "إكس" (تويتر سابقا) إن 254 مهاجرا كانوا على متن القاربين، وجميعهم بخير، وبينهم العديد من القاصرين.

كما تم إنقاذ قارب ثالث فجر السبت على متنه 238 مهاجرا. ونُقل 13 منهم إلى المستشفى، وتوفي 2 رغم الرعاية المقدمة لهما، بحسب خدمات الطوارئ.

وتزامنا أُنقذ قارب رابع وعلى متنه 247 مهاجرا قضى 2 بينهم قبل وصول فرق الإسعاف، ونقل ثالث إلى المستشفى.

ووصل هؤلاء المهاجرون بينما أصدرت السلطات في جزر الكناري تحذيرا بشأن الطقس متحدثة عن هبوب رياح قوية وأمواج قد يصل ارتفاعها إلى "5.5 متر" في بعض الأماكن، بحسب خدمات الطوارئ.

إقرأ المزيد

وبحسب أرقام وزارة الداخلية الإسبانية، وصل 30705 مهاجرين إلى جزر الكناري في الفترة الممتدة من مطلع العام الحالي وحتى 31 أكتوبر، أي أكثر من ضعف الرقم المسجّل خلال الفترة نفسها من العام 2022.

ووصل ربعهم تقريبا إلى جزيرة إل هييرو، التي أصبحت مؤخرًا البوابة الرئيسية لدخول إسبانيا عن طريق البحر، بينما يسعى المهاجرون إلى الابتعاد قدر الإمكان عن السواحل الإفريقية لتجنب خفر السواحل.

المصدر: أ ف ب