مصدر عسكري: اعتراض زورق لمهاجرين سنغاليين بعد جنوحه قبالة الساحل المغربي

أعلن مصدر عسكري لوكالة المغرب العربي للأنباء أن عناصر وحدة لمراقبة الساحل اعترضت أمس السبت على ساحل الداخلة، قاربا جانحا على متنه 130 مرشحا سنغاليا للهجرة غير الشرعية، بينهم امرأة.

وكان الزورق قد جنح قرب مدينة الداخلة بالصحراء الغربية، وفق ما أعلنه المصدر العسكري اليوم الأحد.

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وبهذه العملية يرتفع إلى 253 عدد المهاجرين غير النظاميين الوافدين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين وصلوا إلى السواحل المغربية منذ 8 أغسطس، وفق حصيلة أعدّتها "فرانس برس" استنادا لمصادر عسكرية مغربية.

وذكر المصدر أن "القارب انطلق من منطقة فاس بوي بالقرب من مدينة تيي بالسنغال متوجها إلى جزر الكناري".

كما أنه في يوم الجمعة، اعترض خفر السواحل المغربيون أكثر من 60 مهاجرا غير نظامي كانوا على متن قارب مطاطي على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال طرفاية. وبين هؤلاء المهاجرين امرأة و3 قاصرين تم نقلهم إلى ميناء مدينة العيون (الصحراء الغربية).

وفي منتصف يوليو الماضي، قضى 13 مهاجرا سنغاليا على الأقل في غرق مركب قبالة ساحل المغرب، وفق ما أفاد رئيس بلدية روفيسك السنغالية القريبة من دكار.

المصدر: أ ف ب