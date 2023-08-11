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البحرية المغربية تعترض أكثر من 60 مهاجرا جنوب المملكة

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البحرية المغربية تعترض أكثر من 60 مهاجرا جنوب المملكة
AFP
البحرية المغربية تعترض أكثر من 60 مهاجرا جنوب المملكة - صورة من الأرشيف -
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اعترض خفر السواحل المغربي أكثر من 60 مهاجرا غير نظامي كانوا على متن قارب مطاطي في وضع صعب جنوب المملكة، وفق ما أفاد مصدر عسكري الجمعة.

وقالت وكالة الأنباء المغربية نقلا عن المصدر العسكري إن "وحدة تابعة للبحرية الملكية في إطار مهامها لتقديم المساعدة والإنقاذ البحري، اعترضت الخميس على بعد حوالي 100 كلم شمال طرفاية (جنوب) قاربا مطاطيا في وضعية صعبة".

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وأضافت أنه كان على متن القارب 67 مرشحا للهجرة غير الشرعية من بينهم امرأة وثلاثة قاصرين بحسب المصدر نفسه.

وأشار المصدر العسكري إلى أنهم يتحدرون جميعا من بلدان في إفريقيا جنوب الصحراء.

وأوضح أن هؤلاء المهاجرين تلقوا الإسعافات الأولية على متن الوحدة التابعة للبحرية الملكية قبل أن يتم نقلهم إلى ميناء مدينة العيون (الصحراء الغربية).

وأفادت الوكالة الرسمية بأنه جرى بعد ذلك تسليمهم للدرك الملكي من أجل القيام بالإجراءات الإدارية التي عادة ما تشمل تحديد هوياتهم.

المصدر: وكالة الأنباء المغربية

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