غرقت زوارقهم خلال محاولة الوصول إلى أوروبا.. العثور على جثث 8 مهاجرين قبالة سواحل صفاقس بتونس

انتشل خفر السواحل التونسي خلال اليومين الماضيين جثامين 8 مهاجرين غير شرعيين قبالة مدينة صفاقس، بعد غرق زوارقهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا.

وأفاد المتحدث باسم محكمة صفاقس، فوزي المصمودي، اليوم الأحد، بأن رجال الإنقاذ وخفر السواحل في تونس، يعثرون على جثث المهاجرين بصورة شبه يومية على شواطئ صفاقس، التي ضربتها أمواج عاتية خلال الأيام الأخيرة.

وتأتي التصريحات بالتزامن مع إنقاذ إيطاليا، اليوم الأحد، لعشرات المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في البحر أو تشبثوا بشعاب صخرية، بعد غرق ثلاثة قوارب قادها مهربون من شمال إفريقيا في مياه هائجة خلال حوادث منفصلة اليوم.

وذكر المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي، يوم الخميس الماضي، أن خفر السواحل انتشل أربع جثث قبالة سواحل مدينة المهدية شمال صفاقس، حيث تم اعتراض ثلاثة قوارب تحمل 176 مهاجرا من تونس ودول جنوب الصحراء.

وتشير تقديرات السلطات التونسية إلى أن حوالي 17 ألف شخص من جنوب الصحراء يتركزون في منطقة صفاقس، وهي نقطة الانطلاق لمعظم محاولات العبور إلى إيطاليا، التي تبعد حوالي 190 كيلومترا وإلى بعض دول أوروبا الأخرى.

المصدر: أ ب