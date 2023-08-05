"ذا تايمز" تكشف دخول أعداد كبيرة من المهاجرين المخالفين إلى بريطانيا

أفادت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية بدخول نحو 21 ألف مهاجر غير شرعيين إلى الأراضي البريطانية خلال العام 2022 برّا وبحرا وجوّا.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة في وزارة الداخلية البريطانية، أن السلطات احتجزت العام الماضي 55 ألف مهاجر غير شرعي في غضون 72 ساعة من وصولهم.

ولفتت إلى أنهم شقوا طريقهم إلى الأراضي البريطانية بواسطة قوارب الهجرة وعبر المطارات والموانئ دون أي وثائق رسمية.

ووفقا لمصادر وزارة الداخلية، علمت السلطات البريطانية بوصول أكثر من 20 ألف مهاجر غير شرعي في وقت لاحق، عندما تقدموا بطلبات اللجوء.

وقالت المصادر: "دخل حوالي 21 ألف شخص البلاد دون اكتشاف أمرهم، ليتقدموا في وقت لاحق بطلبات اللجوء".

وشددت المصادر على أن دخول مثل هذه الأعداد من المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي البريطانية يلقي بظلال الشك على مدى فعالية الإجراءات الحكومية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

المصدر: نوفوستي