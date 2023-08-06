بيسكوف: "نيويورك تايمز" حرفت تصريحا حول الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تفسير "نيويورك تايمز" لكلماته، حيث نسبت إليه تصريحا بأن الرئيس بوتين سيعاد انتخابه في 2024 بنسبة أصوات تفوق 90%.

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الأحد، مقالا نقلا عن متحدث باسم الكرملين، حيث زُعم فيه أن بيسكوف وصف الانتخابات الروسية بأنها "ليست ديمقراطية" بقدر ما هي "بيروقراطية باهظة الثمن"، وقال، بحسب المزاعم، إن "بوتين سيعاد انتخابه العام المقبل مع أكثر من 90% من الأصوات".

وقال بيسكوف مجيبا على سؤال حول صحة هذا الاقتباس: "كلا، لقد فسر مؤلف هذا المقال الأمر بشكل خاطئ تماما"، مضيفا أنه التقى بالصحفي وتحدث معه، وكان أحد الأسئلة حول الانتخابات، فكان الجواب كالتالي: "إن مستوى التفاف المجتمع حول الرئيس غير مسبوق على الإطلاق، وحتى الآن، يمكننا القول إنه إذا تم ترشيحه، فسيتم إعادة انتخابه بفارق كبير".

وتابع بيسكوف أن مؤلف المقال قيل له إن "الرئيس نفسه قال وأصر على أن الانتخابات يجب أن تكون إلزامية، وأن هذا مطلب من متطلبات الديمقراطية". وشدد بيسكوف على أن "الرئيس تحدث عن ذلك في رسالته إلى الجمعية الفيدرالية"، وأضاف أن الحديث مع الصحفي كان رأيه الشخصي فقط.

وستجرى الانتخابات الرئاسية في روسيا في مارس 2024، حيث يحق للرئيس الحالي، فلاديمير بوتين، الترشح لولاية جديدة، لكنه لم يتحدث بعد عن قراره بشأن هذا الأمر.

المصدر: تاس