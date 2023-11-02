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السفير الروسي لدى ليبيا يبحث مع مسؤولين في مجلس النواب الليبي التعاون الثنائي بين البلدين

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السفير الروسي لدى ليبيا يبحث مع مسؤولين في مجلس النواب الليبي التعاون الثنائي بين البلدين
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أجرى السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين محادثات معمقة مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري وعضو مجلس النواب زايد هدية حول موضوع التعاون الثنائي.

وقام أغانين بزيارة إلى مجلس النواب الليبي، الموجود حاليا في بنغازي. وأجرى محادثات مع العاقوري وهدية حول التعاون الثنائي والوضع الحالي في العملية السياسية الليبية والوضع في منطقة الصحراء والساحل.

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وأعرب الجانب الليبي عن امتنانه لروسيا لمساعدتها الإنسانية العاجلة في الأيام الأولى بعد الكارثة الطبيعية التي شهدتها مدينة درنة والمناطق المجاورة لها شمال شرق البلاد.

وعبر عن رغبته في استمرار مشاركة الأصدقاء الروس في إزالة آثار المأساة وإعادة البنى التحتية المدمرة.

المصدر: RT

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