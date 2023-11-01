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تعاون روسي ليبي في مجال البتروكيميائيات

مال وأعمال

تعاون روسي ليبي في مجال البتروكيميائيات
صورة تعبيرية
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بحث السفير الروسي لدى ليبيا آيدار أغانين توسيع التعاون المحتمل بين روسيا وليبيا في مجال شراء المنتجات البتروكيميائية الروسية.

وجاء ذلك خلال زيارة السفير الروسي لمصنع أنابيب أجدابيا، وهي المستورد العام للمواد الخام من البولي إيثيلين من "زابسيب نفتخيم" وهي شركة روسية تقع في مدينة توبولسك في مقاطعة تيومين بغرب سيبيريا الروسية.

تعاون روسي ليبي في مجال البتروكيميائياتالسفير الروسي (يمين) خلال زيارته إلى مصنع أنابيب أجدابيا

وقبل أشهر، دعا وزير النفط والغاز الليبي محمد عون الشركات الروسية لاستئناف نشاطها في ليبيا والمشاركة في مشاريع التنقيب عن النفط والغاز في بلاده.

ودعا إلى أن يكون الدور الروسي فعالا من أجل استقرار ليبيا لأن ذلك سيعود بالفائدة على الجميع لما تزخر به ليبيا من ثروات نفطية وغازية هائلة ومعادن ومصادر الطاقة البديلة وساحل طويل بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف.

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وأشار إلى إمكانية الشركات الروسية المشاركة في الجولة الاستكشافية في ليبيا، بحيث يكون البدء من خلال تفعيل اللجنة المشتركة.

المصدر: RT + بوابة ليبيا الإخبارية

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