اعتقال عضو بمجلس مدينة نيويورك بتهمة حمل سلاح في تظاهرة معارضة للفلسطينيين في جامعة بروكلين (صورة)

استدعيت إينا فيرنيكوف عضو في مجلس مدينة نيويورك، يوم الخميس، إلى المحكمة بتهمة استخدام سلاح ناري بعد أن قال ممثلو الادعاء إنها حملت مسدسا خلال تظاهرة معارضة للفلسطينيين.

وقال ممثلو الادعاء إن إينا فيرنيكوف عضو مجلس المدينة وهي جمهورية ومؤيدة صريحة لإسرائيل، شوهد عقب مسدسها خارجا من حزام الخصر في صور ومقاطع مصورة أثناء مشاركتها في مظاهرة مضادة لمظاهرة أخرى مؤيدة للفلسطينيين يوم 13 أكتوبر في جامعة بروكلين.

Poster person for American Jews. Brooklyn City Councilwoman Inna Vernikov. Showed up at a pro-Hamas rally to say fuck you. Jews have guns. pic.twitter.com/g0LEHIdpOv — goodwing (@goodwin39688153) November 2, 2023

ووجهت محكمة بروكلين الجنائية إلى فيرنيكوف تهمة حيازة سلاح ناري في موقع يتسم بالحساسية.

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وكان لدى فيرنيكوف رخصة حمل سلاح لكن بموجب قانون نيويورك لا يجوز لحائزي الأسلحة المرخصة جلبها إلى مواقع حساسة معينة بما في ذلك الاحتجاجات وساحات المدارس.

وسلمت فيرنيكوف سلاحها بعد توقيفها ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة في 24 يناير.

وقال محاميها أرثر أيدالا إن الصور التي تظهر موكلته ومعها سلاح خلال الاحتجاج ربما تكون مفبركة.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أنه تم إطلاق سراحها بدون كفالة.

Earlier this morning, Councilmember Inna Vernikov was arraigned on a charge she brought a gun to a “sensitive location” — a pro-Palestinian protest of Brooklyn College students last month. (Vernikov went to Counterprotest) She rebuffed questions on her way out: pic.twitter.com/637TYrVdAS — Gwynne Hogan (@GwynneFitz) November 2, 2023

وهزت التظاهرات الطلابية الداعمة لكل من إسرائيل والفلسطينيين حرم الجامعات في نيويورك وفي جميع أنحاء البلاد منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس.

ويعد الصراع محفوفا بالمخاطر بشكل خاص في جامعة بروكلين نظرا لأنها تضم أعدادا كبيرة من الطلاب الفلسطينيين واليهود.

المصدر: أ ب