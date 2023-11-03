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اعتقال عضو بمجلس مدينة نيويورك بتهمة حمل سلاح في تظاهرة معارضة للفلسطينيين في جامعة بروكلين (صورة)

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اعتقال عضو بمجلس مدينة نيويورك بتهمة حمل سلاح في تظاهرة معارضة للفلسطينيين في جامعة بروكلين (صورة)
RT
تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في نيويورك
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استدعيت إينا فيرنيكوف عضو في مجلس مدينة نيويورك، يوم الخميس، إلى المحكمة بتهمة استخدام سلاح ناري بعد أن قال ممثلو الادعاء إنها حملت مسدسا خلال تظاهرة معارضة للفلسطينيين.

وقال ممثلو الادعاء إن إينا فيرنيكوف عضو مجلس المدينة وهي جمهورية ومؤيدة صريحة لإسرائيل، شوهد عقب مسدسها خارجا من حزام الخصر في صور ومقاطع مصورة أثناء مشاركتها في مظاهرة مضادة لمظاهرة أخرى مؤيدة للفلسطينيين يوم 13 أكتوبر في جامعة بروكلين.

ووجهت محكمة بروكلين الجنائية إلى فيرنيكوف تهمة حيازة سلاح ناري في موقع يتسم بالحساسية.

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وكان لدى فيرنيكوف رخصة حمل سلاح لكن بموجب قانون نيويورك لا يجوز لحائزي الأسلحة المرخصة جلبها إلى مواقع حساسة معينة بما في ذلك الاحتجاجات وساحات المدارس.

وسلمت فيرنيكوف سلاحها بعد توقيفها ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة في 24 يناير.

وقال محاميها أرثر أيدالا إن الصور التي تظهر موكلته ومعها سلاح خلال الاحتجاج ربما تكون مفبركة.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية أنه تم إطلاق سراحها بدون كفالة.

وهزت التظاهرات الطلابية الداعمة لكل من إسرائيل والفلسطينيين حرم الجامعات في نيويورك وفي جميع أنحاء البلاد منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس.

ويعد الصراع محفوفا بالمخاطر بشكل خاص في جامعة بروكلين نظرا لأنها تضم أعدادا كبيرة من الطلاب الفلسطينيين واليهود.

المصدر: أ ب

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