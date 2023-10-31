خلال حفل الهالوين.. بايدن يهمس بشكل مخيف في أذن طفل ويعجز عن التحكم بيديه! (فيديو)

همس الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل مخيف في أذن صبي صغير خلال حفل الهالوين السنوي في البيت الأبيض، فيما عجز عن التحكم بيديه اللتين كانتا ترتعشان بشكل لافت مما جعله يسقط علب الحلوى.

وتداول نشطاء فيديوهات لبايدن، البالغ من العمر 80 عاما، خلال الحفل الذي أقيم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض أمس الاثنين. ولم تخلو التعليقات من التهكم والسخرية من الرئيس الذي ارتدى قبعة رياضية وبدلة سوداء، بينما ارتدت زوجته جيل ملابس قطة.

WATCH: Pres. Biden hands out candy during Halloween event at the White House pic.twitter.com/yz6Xi0AbX2 — Breaking911 (@Breaking911) October 30, 2023

وتظاهر بايدن أنه يشعر بالفزع عندما رأى موكبا من الديناصورات والهياكل العظمية والسحرة والأبطال الخارقين وهم يقدمون عروضا لمجموعة من الأطفال. ومثل عادته قبل الأطفال وشم بعضهم، وهمس في آذان البعض الآخر بشكل غريب.

Welcome to “Hallo-READ” at the White House!



From famous literary tales and ghost stories to the spooktacular thrill of reading — we hope families and children pick out their favorite Halloween book, grab a flashlight, and take a moment to enjoy story time together. pic.twitter.com/PJO0UEi8lH — Jill Biden (@FLOTUS) October 31, 2023

وأحضر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ابنه وهو يرتدي زي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وألبس ابنته ملابس بلون العلم الأوكراني.

🇺🇲🎃👻- #Biden s'est déguisé en lui-même pour #Halloween ,puis a été effrayé par un enfant portant un masque de Dark Vador et a laissé tomber les bonbons qu'il voulait lui offrir. pic.twitter.com/FbaomiCSyf — M@nu l'info 🌎 (@Manu_Officiel4) October 31, 2023

Joe Biden went to the White House Halloween as himself because, frankly, nothing is scarier. pic.twitter.com/CSdlJR6bfH — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) October 30, 2023

Los Biden reparten dulces de Halloween en la Casa Blanca. pic.twitter.com/s8e2f4g1Fx — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) October 30, 2023

المصدر: RT