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خلال حفل الهالوين.. بايدن يهمس بشكل مخيف في أذن طفل ويعجز عن التحكم بيديه! (فيديو)

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خلال حفل الهالوين.. بايدن يهمس بشكل مخيف في أذن طفل ويعجز عن التحكم بيديه! (فيديو)
جو وجيل بايدن
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همس الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل مخيف في أذن صبي صغير خلال حفل الهالوين السنوي في البيت الأبيض، فيما عجز عن التحكم بيديه اللتين كانتا ترتعشان بشكل لافت مما جعله يسقط علب الحلوى.

وتداول نشطاء فيديوهات لبايدن، البالغ من العمر 80 عاما، خلال الحفل الذي أقيم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض أمس الاثنين. ولم تخلو التعليقات من التهكم والسخرية من الرئيس الذي ارتدى قبعة رياضية وبدلة سوداء، بينما ارتدت زوجته جيل ملابس قطة.

وتظاهر بايدن أنه يشعر بالفزع عندما رأى موكبا من الديناصورات والهياكل العظمية والسحرة والأبطال الخارقين وهم يقدمون عروضا لمجموعة من الأطفال. ومثل عادته قبل الأطفال وشم بعضهم، وهمس في آذان البعض الآخر بشكل غريب.

وأحضر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ابنه وهو يرتدي زي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وألبس ابنته ملابس بلون العلم الأوكراني.

خلال حفل الهالوين.. بايدن يهمس بشكل مخيف في أذن طفل ويعجز عن التحكم بيديه! (فيديو)

المصدر: RT

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