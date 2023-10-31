مركز حميميم يواصل توزيع المساعدات الإنسانية والمدرسية في ريف دمشق (صور)

وزع المركز الروسي للمصالحة في سوريا مساعدات إنسانية على مدارس بلدة الذيابية في محافظة ريف دمشق، وقدم خدمات طبية وأدوية لسكان البلدة وجوارها.

وجاء في بيان عن المركز: "تم توزيع 3 أطنان من المواد الغذائية، وألف كغ من الألبسة الشتوية"، فيما بلغ إجمالي وزن المساعدات المقدمة لريف دمشق في الفترة الأخيرة 7618 طنا.

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كما عاين الأطباء العسكرييون السكان في البلدة وقدموا الأدوية اللازمة والتوصيات العلاجية لهم.

وأعربت السلطات البلدية عن امتنانها للجانب الروسي على المساعدات المقدمة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية