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مركز حميميم يوزع مساعدات إنسانية ومستلزمات مدرسية على مدارس في ريف دمشق (صور)

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مركز حميميم يوزع مساعدات إنسانية ومستلزمات مدرسية على مدارس في ريف دمشق (صور)
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وزع المركز الروسي للمصالحة في سوريا بالتعاون مع البيت الروسي في دمشق، مساعدات إنسانية ومستلزمات مدرسية ورياضية على مدارس بلدة غسولة في محافظة ريف دمشق.

وجاء في بيان عن المركز: "تم توزيع سلال غذائية على الأطفال ومستلزمات رياضية وقصص روسية مصورة باللغة العربية.. كما تم تسليم المدارس معدات تعليمية".

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وأعربت السلطات المحلية ومديرو المدارس عن امتنانهم للجانب الروسي على المساعدات المقدمة.

المصدر: RT

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