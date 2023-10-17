مركز حميميم يوزع مساعدات إنسانية ومستلزمات مدرسية على مدارس في ريف دمشق (صور)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w8tm
وزع المركز الروسي للمصالحة في سوريا بالتعاون مع البيت الروسي في دمشق، مساعدات إنسانية ومستلزمات مدرسية ورياضية على مدارس بلدة غسولة في محافظة ريف دمشق.
وجاء في بيان عن المركز: "تم توزيع سلال غذائية على الأطفال ومستلزمات رياضية وقصص روسية مصورة باللغة العربية.. كما تم تسليم المدارس معدات تعليمية".
وأعربت السلطات المحلية ومديرو المدارس عن امتنانهم للجانب الروسي على المساعدات المقدمة.
المصدر: RT