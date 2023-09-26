العسكريون الروس يوزعون مساعدات غذائية على أهالي درعا السورية (فيديو)

قدم الجيش الروسي 300 حزمة من المواد الغذائية للأهالي في ريف درعا بجنوب سوريا، وذلك بالتزامن مع افتتاح نقطة طبية لتقديم العلاجات والأدوية للمرضى.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة درعا مسؤول قطاع الإغاثة وليد الداخول في تصريح نقلته وكالة "سانا" الاثنين، أن الكمية المقدمة بلغت ثلاثة أطنان من الدقيق والزيوت والسكر والرز، وتم توزيعها على الأهالي الأشد ضعفا.

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وفي 17 أغسطس الماضي وزعت الحكومة الروسية مساعدات إغاثية على عدد من العائلات بحيي اليرموك والعباسية في منطقة درعا البلد.

ومطلع سبتمبر سلم مركز قاعدة "حميميم" الروسي للمصالحة في سوريا حزمة مساعدات شملت مستلزمات طبية وأغذية لمستشفى مدينة بصرى في محافظة درعا.

المصدر: "تاس" + وسائل إعلام سورية