توزيع مساعدات إنسانية روسية في سوريا

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت، أن العمل في سوريا متواصل لإيجاد حل غير عسكري للنزاع، وتقديم مساعدات إنسانية للمواطنين السوريين.

وقال كوليت إنه خلال اليوم الماضي، قام ممثلو مركز المصالحة الروسي بعمليتين إنسانيتين في محافظتي حلب ودرعا، حيث تم تقديم مساعدات غذائية للسكان إجمالي وزنها أكثر من 5 أطنان.

وأشار إلى أن "طيران ما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة يواصل خلق أوضاع خطيرة في الأجواء السورية، حيث يقوم برحلات جوية مخالفة لبروتوكولات تفادي التصادم ويخرق الأجواء السورية".

المصدر: RT