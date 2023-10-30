قيادي في "حماس" ردا على إعلان اسرائيل "تحرير مجندة": ما ستقوله المقاومة هو القول الفصل

علق عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق، على إعلان الجيش الإسرائيلي تحريره مجندة خلال عملية برية في غزة، مشيرا إلى أنها مزاعم تهدف للتشويش على فيديو الأسيرات الثلاث.

وقال الرشق: "بخصوص مزاعم الاحتلال الصهيوني الإرهابي عن تحرير مجندة، نؤكد أن مثل هذا الإعلان هدفه التشويش على فيديو الأسيرات الذي بثه القسام اليوم، والذي أحدث صدمة كبيرة لدى المجتمع الصهيوني".

وأضاف: "هذه المزاعم هي محاولة للهروب من الضغط الذي يمثله ملف أسرى الاحتلال على نتنياهو وحكومته، لا أحد يصدق الروايات الصهيونية المتهافتة، وحتى المجتمع الصهيوني نفسه لا يصدق قادته".

وأشار عضو المكتب السياسي، إلى أن "عمق الهزيمة والانكسار لدى الاحتلال وقادته يدفعهم للكذب والخداع وصناعة انتصارات وهمية لا رصيد لها على أرض الواقع.. ما ستقوله المقاومة هو القول الفصل".

وفي وقت سابق من مساء اليوم الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي برفقة جهاز "الشاباك" تحرير الجندية أوري مغيديش التي كانت محتجزة لدى حركة حماس في غزة منذ السابع من أكتوبر، وذلك خلال عملية برية.

وجاء ذلك بعد بث القسام فيديو لأسيرات إسرائيليات في غزة يناشدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحريرهن من الاحتجاز.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن مساء الجمعة الماضي توسيع عملياته البرية في داخل الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة، مطلقا هجمات جوية ضخمة وعنيفة استهدفت مناطق شمال وشرق قطاع غزة، خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف المواطنين.

المصدر: RT