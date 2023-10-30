الحرس الروسي يصادر أسلحة وبزات عسكرية أوكرانية في منزل بدونيتسك (صور)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wbqj
عثر عناصر الحرس الروسي خلال تمشيط إحدى المناطق المحررة في جمهورية دونيتسك على كميات من الأسلحة والذخائر، وبزات عسكرية أوكرانية.
وشملت عمليات التمشيط في المنطقة التي لم يكشف الحرس الروسي عنها لضروريات أمنية 19 منزلا و15 منشأة اقتصادية، وتفتيش 26 آلية ومركبة.
وعثر الحرس الروسي في أحد المنازل على بدلات عسكرية تحمل علامة "الحرس الوطني الأوكراني" وأسلحة نارية، والتحقيق مستمر للكشف عن مصدر وأسباب وجودها.
المصدر: RT