عثر عناصر الحرس الروسي خلال تمشيط إحدى المناطق المحررة في جمهورية دونيتسك على كميات من الأسلحة والذخائر، وبزات عسكرية أوكرانية.

وشملت عمليات التمشيط في المنطقة التي لم يكشف الحرس الروسي عنها لضروريات أمنية 19 منزلا و15 منشأة اقتصادية، وتفتيش 26 آلية ومركبة.

وعثر الحرس الروسي في أحد المنازل على بدلات عسكرية تحمل علامة "الحرس الوطني الأوكراني" وأسلحة نارية، والتحقيق مستمر للكشف عن مصدر وأسباب وجودها.

المصدر: RT