ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "أوتيس" في المكسيك إلى 39 شخصا (فيديو)

أعلنت حكومة المكسيك اليوم الأحد على مصرع 39 شخصا على الأقل جراء إعصار "أوتيس" الذي اجتاح البلاد.

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وأشارت السلطات إلى أن الإعضار أدى إلى إلحاق أضرار بمستشفيين رئيسيين في المنطقة وبالبنية التحتية لمطار أكابولكو الدولي.

وأضافت أن نحو 80% من مرافق قطاع السياحة تحتاج إلى إصلاحات.

وتابعت أن العديد من الطرق الرئيسية في الولاية لا تزال مغلقة، مشيرة إلى أن نحو 8.5 ألف عسكري و1.3 ألف موظف في شركات الطاقة شاركوا في أعمال إزالة آثار الإعصار في المنطقة.

وأعلنت وسائل الإعلام المكسيكية، سابقا، مصرع 27 شخصا بسبب الإعصار.

المصدر: تاس