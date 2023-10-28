بيلاروس تعلن العثور على جثتي مهاجرين على الحدود مع لاتفيا أحدهما إيراني

أعلنت إدارة الحدود البيلاروسية اليوم السبت، عن العثور على جثتي مهاجرين بالقرب من الحدود مع لاتفيا.

وقالت إدارة الحدود في بيان: "عثرت دورية الحدود البيلاروسية، يوم الجمعة، على جثتي لاجئين بالقرب من السياج الحدودي مع لاتفيا، كما تم العثور على امرأة وطفلين بالقرب منهما".

وأضافت أنه بعد التفتيش تم العثور على وثائق المواطن الإيراني.

واستدعت دورية الحدود البيلاروسية فريقا طبيا لمساعدة المرأة والطفلين.

وبحسب المرأة، فقد تم نقل القتيلين سابقا من قبل ضباط إنفاذ القانون في لاتفيا إلى الحدود مع مجموعة من اللاجئين الذين أُجبروا، تحت التهديد بالتصفية، على العبور إلى أراضي بيلاروس.

وكان قد تجمع في منتصف عام 2021، عدة آلاف من المهاجرين على الحدود البولندية - البيلاروسية على أمل العبور إلى دول الاتحاد الأوروبي، وعززت السلطات البولندية أمن الحدود ونشرت الجيش وتصدت لمحاولة المهاجرين دخول البلاد.

المصدر: نوفوستي