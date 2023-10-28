وسائل إعلام: ولي العهد السعودي قد يزور بريطانيا في ديسمبر المقبل

ذكرت صحيفة "تايمز" نقلا عن مصدر مطلع أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد يزور بريطانيا في ديسمبر المقبل.

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وقالت الصحيفة إن "داونينغ ستريت يناقش زيارة مسؤولين سعوديين يمكن أن تتم في ديسمبر" لكنه لم يتم تحديد موعدها بعد.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الحكومة البريطانية دعت ولي العهد إلى لندن لتعزيز العلاقات وجذب الاستثمارات. حيث كان من المتوقع أن تتم الزيارة في أكتوبر أو نوفمبر.

وبحسب الصحيفة، ستكون هذه الزيارة الأولى لولي العهد إلى بريطانيا منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

المصدر: نوفوستي