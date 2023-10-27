القوات الروسية تستخدم تكتيك "صيد الوحوش" في تطويق قوات كييف

كشفت قوات "سيبيريا" الروسية الخاصة عن استخدام تكتيك "صيد الوحوش" في تطويق قوات كييف على محور كليشييفكا الاستراتيجي، قرب مدينة أرتيوموفسك في جهورية دونيتسك الشعبية.

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وقال أحد المقاتلين في حديث خاص لوكالة "نوفوستي": "نحارب لحماية كليشييفكا، حتى لا تتمكن قوات كييف من الاقتراب منها أو دخولها، ونبذل أقصى جهودنا لتحقيق الحماية الكاملة ومنع التوغل الأوكراني. في الوقت الراهن نستخدم قذائف هاون 80 ملم و120 ملم".

وأوضح أنه يتم استخدام هذا التكتيك بشكل فعال ضد المشاة، وأضاف: "عندما يتم اكتشاف مجموعات العدو يتم فتح النار أولا بقذائف الهاون عيار 82 ملم، ما يدفع قوات العدو للاختباء في الخنادق أو الملاجئ".

وتابع: "عادة ما تكون مسارات العدو متوقعة ولا توجد لديهم خيارات للهروب، وهناك مناطق انتشار معينة يتمركزون فيها وأصبحنا نعرفها جيدا، وبناء على الملاحظات التي أخذناها بهذا الصدد نبدأ هجومنا بقذائف من عيار 80 ملم حيث ندفعهم إلى موقع معين، ومن ثم ننجز عملنا بقذائف عيار 120 ملم".

المصدر: نوفوستي