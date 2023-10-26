وزير الخارجية الصيني: بين بكين وواشنطن خلافات كما أن لديهما مصالح مشتركة

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال اجتماعه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن هناك خلافات بين بكين وواشنطن، ولكن لديهما مصالح مشتركة، كما تحتاج العلاقات إلى حوار شامل.

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك ساليفان، وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، يوم الخميس، في اليوم الأول لزيارته لواشنطن التي تستغرق ثلاثة أيام.

وقال وانغ يي: "إن الصين والولايات المتحدة قوتان رئيسيتان بينهما خلافات، ولكن في الوقت نفسه لدينا أيضا مصالح مشتركة، ونواجه تحديات يتعين علينا الاستجابة لها معا.. لا يجب علينا استئناف الحوار فحسب، بل يجب أيضا أن نجعله عميقا وشاملا".

وأضاف: "تحتاج الولايات المتحدة والصين إلى استقرار العلاقات وإعادتها إلى التنمية المستقرة والمستدامة".

وأكد أنتوني بلينكن، إنه "يتفق مع تصريحات وانغ يي في ما يتعلق بحالة العلاقات بين الصين والولايات المتحدة والخطوات الإضافية لتحسينها".

وباشر وزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم الخميس، في واشنطن سلسلة اجتماعات تثير ترقبا كبيرا لأن توصل إلى تهدئة التوتر بين واشنطن وبكين، وقد تفضي إلى الإعلان عن زيارة قريبة للرئيس الصيني شي جين بينغ، للولايات المتحدة.

وتأتي المحادثات الرفيعة المستوى قبل أسابيع فقط من قمة منتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، في سان فرانسيسكو، ومن المحتمل أن يكون هناك لقاء بين الرئيس جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ.

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المصدر: تاس