واشنطن تتهم الصين بـ "اعتراض غير آمن" لقاذفة أمريكية فوق بحر الصين الجنوبي

اتهمت قيادة القوات الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ الجيش الصيني بتنفيذ "اعتراض غير آمن" لطائرة أمريكية من نوع "بي 52" فوق بحر الصين الجنوبي.

وجاء في بيان لقيادة القوات الأمريكية أن "طيار طائرة "جاي 11" الصينية نفذ اعتراضا غير آمن لطائرة "بي 52" تابعة للقوات الجوية الأمريكية، يوم 24 أكتوبر، كانت تنفذ عمليات روتينية بشكل شرعي في الأجواء الدولية فوق بحر الصين الجنوبي".

#USINDOPACOM Statement on #PRC Unprofessional Intercept: "A People’s Republic of China J-11 pilot executed an unsafe intercept of a U.S. Air Force B-52 aircraft which was lawfully conducting routine operations over the South China Sea..."



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وقال البيان إن عملية الاعتراض نفذت "بطريقة غير آمنة وغير مهنية"، حيث اقترب الطيار من الطائرة الأمريكية "بسرعة فائقة غير خاضعة للسيطرة"، مشيرا إلى أن ذلك كان من شأنه أن يؤدي إلى حادث اصطدام بين الطائرتين.

وأشار البيان إلى أن الاعتراض نفذ في الليل "في ظروف الرؤية السيئة، بشكل منافٍ لقواعد سلامة الطيران".

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وأكد البيان أن "الولايات المتحدة ستواصل الطيران والرحلات البحرية والعمليات بشكل آمن ومسؤول أينما يسمح بذلك القانون الدولي"، مضيفا أن واشنطن "تتوقع من كافة البلدان في منطقة المحيطين الهندي والهادئ أن تعمل بشكل آمن في الأجواء الدولية وبالتوافق مع القانون الدولي".

ولم يصدر أي بيان رسمي عن الجانب الصيني بخصوص الحادث.

المصدر: RT