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أوربان يشيد بالحفاظ على العلاقات بين هنغاريا وروسيا

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أوربان يشيد بالحفاظ على العلاقات بين هنغاريا وروسيا
ria.ru
رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان
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أكد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن استراتيجية هنغاريا في الحفاظ على قنوات الاتصال مع روسيا تصب في مصلحة أوروبا بأسرها، مشيدا بالحفاظ على العلاقات مع موسكو.

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وأشاد أوربان باستراتيجية بلاده السلمية التي تنتهجها في التعامل مع روسيا، والتي تبقي خطوط الاتصال الأوروبية مفتوحة معها في ظل الوضع الراهن، مشددا على أن هذه الاستراتيجية تصب في مصلحة أوروبا.

وقال أوربان في إفادة صحفية قبل قمة الاتحاد الأوروربي: "لدينا سياسة منفتحة للغاية تختلف عن معظم استراتيجيات أوروبا، لديكم استراتيجية عسكرية، ولدينا استراتيجية سلمية، ونريد أن نفعل ما بوسعنا لتحقيق السلام، لذلك نبقي جميع قنوات الاتصال مع روسيا مفتوحة، وإلا فلن تكون هناك فرصة للسلام، هذه هي استراتيجيتنا ونحن فخورون بها، نحن البلد الوحيد الذي يتحدث لصالح السلام الذي سيصب في مصلحة أوروبا بأسرها".

وأكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو في وقت سابق، أنه لتحقيق مستقبل أفضل لأوروبا، يجب إرساء تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية واستئناف الحوار العقلاني مع روسيا بعيدا عن الأيديولوجية.

المصدر: نوفوستي

 

 

 

 

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