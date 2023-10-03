هنغاريا: العالم لا يشاطر أوروبا موقفها تجاه أوكرانيا

قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، إن العالم لا يشاطر أوروبا موقفها إزاء النزاع في أوكرانيا، ولا يفهم المعايير الأوروبية المزدوجة مقارنة بالنزاعات الأخرى في العالم.

وأضاف في حديث لصحيفة Magyar Nemzet: "أستطيع القول إن العالم ينتظر بلهفة نهاية هذه الحرب. الناس هناك لا يفهمون لماذا يدعو الاتحاد الأوروبي، وهو ينظر من الأعلى بتفوق أخلاقي خيالي كل الأطراف إلى السلام والتفاوض ووقف العنف فورا، عندما لا تكون الحرب في أوروبا. ولكن عندما تدور الحرب في أوروبا، فإن الاتحاد الأوروبي يحرض على استمرار النزاع ويزود أحد أطرافه بالأسلحة، ويتعرض أي شخص يتحدث عن السلام للعار والوصم على الفور".

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وقال إن العالم لا يفهم "لماذا جعلت أوروبا النزاع عالميا" ولماذا يجب على سكان آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا أن يدفعوا ثمن ذلك "بسبب التضخم المتزايد وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء".

وأشار سيارتو إلى أن موقف بلاده خارج أوروبا، يحظى "باحترام كبير"، وهو ما شهده أكثر من مرة خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد سيارتو أنه خلال اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يعرب العديد من زملائه في المحادثات الخاصة عن دعمهم للموقف الهنغاري.

المصدر: نوفوستي