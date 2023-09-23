وزير خارجية هنغاريا: لا حاجة لعقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا

صرح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أنه لا توجد هناك حاجة إلى عقوبات جديدة للاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وقال سيارتو في حديث لوكالة "تاس" الروسية في أعقاب لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بنيويورك، يوم الجمعة: "للأسف لم يكن هناك بعد أي تقييم أو تحليل مهني للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن مناقشة العقوبات الجديدة تتسم دائما "بطابع عاطفي وسياسي وايديولوجي".

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وتابع: "إذا نظرنا إلى العقوبات من وجهة النظر البراغماتية، فسنرى أنها تلحق أضرارا أكثر بأوروبا مما تسببه لروسيا".

وأكد: "نعتقد أنه لا نحتاج إلى حزم جديدة من العقوبات. ونأمل في أننا سنتمكن من العودة إلى التعاون المتحضر بين الشرق والغرب، لأن ذلك ينسجم مع مصالحنا".

ويأتي ذلك على خلفية التقارير حول أن الاتحاد الأوروبي مستعد لمناقشة الحزمة الـ 12 من العقوبات ضد روسيا، والتي قد يتم تقديمها في النصف الأول من شهر أكتوبر القادم.

المصدر: تاس