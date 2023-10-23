إطلاق رصاصة ورذاذ فلفل على تجمع مناهض لإسرائيل بولاية إلينوي الأمريكية

ألقت الشرطة القبض على شخصين بعد أن أطلق أحدهما رصاصة وقام آخر برش الفلفل على تجمع مناهض لإسرائيل احتشد أمام قاعة كانت تستضيف تجمعا آخر مؤيدا لإسرائيل في الضواحي الشمالية لشيكاغو.

وقال منظمو التجمع الذي نظم مساء الأحد في قاعة حفلات ومؤتمرات "سكوكي" إظهارا للتضامن مع إسرائيل إن نحو ألف شخص شاركوا فيه. وفي المقابل تجمع نحو مائتي متظاهر مؤيد للفلسطينيين خارج القاعة. كما نقلت صحيفة "شيكاغو صن تايمز".

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وقال شاهد عيان إن رجلا تقدم بسيارته نحو المجموعة، وخرج منها وأطلق رصاصة قبل أن تعتقله الشرطة.

وذكر الشاهد للصحيفة أن سيارة الرجل كانت مغطاة بالأعلام الإسرائيلية.

كما خرج رجل من قاعة الاحتفالات مرتديا علم إسرائيل ورش رذاذ الفلفل صوب الحشود قبل اعتقاله. لم تسفر تلك المواجهة عن إصابة أحد بأذى خطير.

ورفعت الشرطة في المدن الأمريكية وكذلك السلطات الفيدرالية حالة التأهب للدرجة القصوى، تحسبا للعنف الناجم عن مشاعر معادية للسامية أو معادية للإسلام مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحماس.

المصدر: ا ب