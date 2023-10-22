شعوب الغرب تنتفض.. رفض شعبي لمجازر إسرائيل بغزة

تظاهرات تعم شوارع العواصم الغربية ضد ما يصفونها بازدواجية المعايير من خلال مساندة حكامهم لقتل المدنيين الفلسطينيين وإدانة قتل الإسرائيليين..

فقط بالرغم من كل محاولات الإعلام الغربي تصوير ما يحدث على أنها حرب ضد الإرهاب في غزة في تضليل متعمد لصورة قاتمة أكبر ضحاياها هم الأطفال.. تسأل مراسلة قناة "فوكس نيوز" متظاهرا عن رأيه في ذبح أطفال إسرائليين فيجيبها: "أين الصور؟ أنت تكذبين".. وتتردد ذات الجمل: أنت تكذبون، لا أحد يصدقكم..

هل فقد الإعلام الغربي تأثيره على الشارع؟ وأي دور لحرب غزة بعد الأزمة الأوكرانية في إماطة اللثام عن الدعاية الغربية؟

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