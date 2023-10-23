رئيس الوزراء الفلسطيني يتهم واشنطن ودولا كبرى بمنح إسرائيل "رخصة للقتل"

استنكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم المواقف التي تعطي إسرائيل "رخصة قتل وغطاء سياسيا"، في إشارة إلى واشنطن ودول غربية أخرى انحازت إلى إسرائيل و"حقها في الدفاع عن نفسها".

وقال اشتية خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في رام الله: "ما نسمعه على لسان قادة دولة الاحتلال، من تحضير لاجتياح بري، يعني الاستمرار في ارتكاب جرائم جديدة، وفظائع وتهجير قسري، وقتل من أجل القتل والانتقام".

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وأضاف: "ندين المواقف التي تشكل رخصة قتل وغطاءً سياسيًا لارتكاب مجازر ودمار لغزة وأهلها".

واعتبر اشتية الحرب التي تقودها إسرائيل "حرب إبادة جماعية".

وأعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أمس أنه أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، أكد فيها مجددا دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس.

كما صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة تدين بشكل لا لبس فيه الهجوم الذي شنته "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس ضد إسرائيل. وذكر بايدن أنه من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها وعن شعبها.

وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه اتفق مع زعماء الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، على أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس.

المصدر: ا ف ب