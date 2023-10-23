دعوة لمنع دخول مسؤول إسرائيلي سابق إلى روسيا لمدة 50 عاما

طالب عضو مجلس الدوما سلطان خامزاييف بمنع السفير الإسرائيلي السابق لدى روسيا أركادي ميلمان علنا من دخول البلاد لمدة 50 عاما بسبب تصريحاته العنصرية ضد سكان بورياتيا.

وقال: "أعتقد أنه يجب منع ميلمان علنا من دخول بلادنا لمدة 50 عاما. وهذا ممكن وفقا لقانون الدخول والخروج من روسيا الاتحادية. هذا المنع يبقى ساري المفعول حتى إذا تم تغيير الكنية أو الاسم الأول. الهيئات الأمنية ذات العلاقة، يمكن أن تفرض مثل هذا الحظر".

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في وقت سابق، علق أليكسي تسيدنوف رئيس جمهورية بورياتيا عبر قناته على تطبيق تيلغرام على التصريحات العنصرية للسفير الإسرائيلي السابق ميلمان.

وفي مقطع فيديو نشره تسيدنوف، تحدث ميلمان عن شعب بورياتيا وكأنهم ليسوا بشرا، بل حيوانات "ذات غرائز سيكوباتية غير صحية تماما تسعى لتدمير كل ما هو حولها".

وقال رئيس الجمهورية: "سفير إسرائيل السابق لدى روسيا، هو شخص يجب أن يعرف بلدنا متعدد الجنسيات ويعرف جيدا الشعوب التي تقطن روسيا الاتحادية. هذا الشخص تحدث عن شعب بورياتيا. ومن كلامه يتضح أن علمه ضعيف، وتربيته وقيمه الإنسانية أسوأ. إنه وقت صعب في إسرائيل وقطاع غزة، فالناس يموتون. لكن كلمات السفير السابق تفوح منها رائحة النازية والعنصرية بشكل مباشر. ومن المستبعد أن يساعد مثل هذا الموقف في حل الوضع الحالي. يبدو غريبا سماع مثل هذه الكلمات من اليهود - الذين عانوا أكثر من غيرهم من العنصرية والنازية. لن نحكم على الشعب اليهودي بأكمله من خلال شخص مريض واحد".

المصدر: نوفوستي