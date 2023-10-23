تصريح عنصري لسفير إسرائيلي سابق عن سكان جمهورية بورياتيا الروسية ورئيسها يرد

علق أليكسي تسيدنوف رئيس جمهورية بورياتيا (الواقعة في سيبيريا) عبر قناته على تطبيق تيلغرام على التصريحات العنصرية للسفير الإسرائيلي السابق لدى موسكو أركادي ميلمان.

وفي مقطع فيديو نشره تسيدنوف، تحدث ميلمان عن شعب بورياتيا وكأنهم ليسوا بشرا، بل حيوانات "ذات غرائز سيكوباتية غير صحية تماما تسعى لتدمير كل ما هو حولها".

وقال رئيس الجمهورية: "سفير إسرائيل السابق لدى روسيا، هو شخص يجب أن يعرف بلدنا متعدد الجنسيات ويعرف جيدا الشعوب التي تقطن روسيا الاتحادية. هذا الشخص تحدث عن شعب بورياتيا. ومن كلامه يتضح أن علمه ضعيف، وتربيته وقيمه الإنسانية أسوأ. إنه وقت صعب في إسرائيل وقطاع غزة، فالناس يموتون. لكن كلمات السفير السابق تفوح منها رائحة النازية والعنصرية بشكل مباشر. ومن المستبعد أن يساعد مثل هذا الموقف في حل الوضع الحالي. يبدو غريبا سماع مثل هذه الكلمات من اليهود - الذين عانوا أكثر من غيرهم من العنصرية والنازية. لن نحكم على الشعب اليهودي بأكمله من خلال شخص مريض واحد".

وأشار تسيدنوف إلى وجود مستوى طبي جيد في إسرائيل، وعرض إخضاع ميلمان للعلاج الإجباري هناك.

وقال تسيدنوف: "ومرة أخرى، أريد أن أشير إلى الكلمات التي قالها مقاتلون من أبناء جمهوريتنا أمام الرئيس فلاديمير بوتين: أبناء بورياتيا لا يهربون من جبهات القتال".

وشدد تسيدنوف على أن "أبناء بورياتيا - جميع رجالنا من بورياتيا، بغض النظر عن جنسيتهم بالدم، مع رفاقهم من جميع أنحاء روسيا يدافعون بجدارة عن وطننا الأم. وإذا كان هذا يدفع بعض العنصريين والنازيين المرضى إلى حالة هستيرية ويخيفهم إلى حد الارتعاش، فهو يعني أن رجالنا يفعلون كل شيء بشكل صحيح".

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن إن ثقافة بورياتيا العميقة والمتعددة الأوجه وتقاليدها ودينها، تعلم الخير والحب.

المصدر: نوفوستي