مغني راب أمريكي يهاجم بايدن: استفق يا رجل نحن في ورطة!

هاجم مغني الراب الأمريكي، 50 cent، الرئيس جو بايدن، حيث أعاد نشر صورة له وهو يقضي إجازة على الشاطئ، وذلك بعد أقل من أسبوع من زيارته إلى إسرائيل وسط تصاعد القتال مع "حماس".

وفي حسابه على "إنستغرام"، نشر مغني لراب واسمه الحقيقي كيرتس جاكسون، صورتين لبايدن، تم التقاطهما في أغسطس الماضي، خلال إجازة كان يقضيها على شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير.

وفي الصورة الأولى يظهر بايدن وهو مستلقيا على الشاطئ تحت المظلة، وإلى جانبه زوجته السيدة الأولى جيل بايدن وهي تقرأ كتابا وكتب معلقا: "مرحبا جو، انهض، نحن في ورطة يا رجل!".

وفي الصورة الثانية يظهر وبايدن وزوجته جالسين تحت المظلة، ويقرآن، وكتب 50 cent على الصورة: "لدينا بعض الأشياء الحقيقية التي تحدث هنا جو. ما هي خطة. الحصول على السمرة والاستجمام؟".

ويوم الأربعاء الماضي، زار بايدن إسرائيل في زيارة قال إنها "تضامنية مع إسرائيل في وجه وحشية حماس"، وذلك بعد يوم واحد من قصف إسرائيل للمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة.

وقد اتهم بايدن حركة "حماس" بهذه الكارثة الإنسانية، التي أدت إلى مقتل 500 شخص وجرح المئات.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة CBC أن غالبية الأمريكيين لا يوافقون على سياسات بايدن فيما يتعلق بالصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وحسب التقارير الإعلامية الأمريكية، فإن بايدن قضى حوالي 40% من ولايته الرئاسية وهو في رحلات شخصية بعيدا عن البيت الأبيض.

المصدر: RT