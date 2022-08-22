بايدن يختتم إجازته التي امتدت أكثر من إجازات أسلافه الثلاث

يختتم الرئيس الأمريكي جو بايدن إجازة لمدة أسبوعين في منزله الشاطئي في ولاية ديلاوير، الأربعاء، حيث تشير إحصائية إلى أنه قضى وقتا بعيدا عن البيت الأبيض أكثر من أسلافه الثلاثة.

وغادر الرئيس وعائلته، واشنطن في أحدث عطلة لهم في 10 أغسطس، حيث أمضوا ما يقرب من أسبوع في قصر قيمته 20 مليون دولار في جزيرة كياوا في ساوث كارولينا.

وذكرت صحيفة The Post في وقت سابق من هذا الشهر، أن العائلة الأولى أقامت مجانا في عقار من تسع غرف نوم على ساحل المحيط تملكه المتبرعة الديمقراطية ماريا ألوين. وقطع بايدن إجازته ليوم واحد للعودة إلى البيت الأبيض في 16 أغسطس، للتوقيع على قانون خفض التضخم.

وفي وقت لاحق من ذلك المساء، استقل الطائرة الرئاسية في رحلة قصيرة إلى منزله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، وبقي هناك حتى ليلة السبت، عندما واصل طريقه إلى شاطئ ريهوبوث.

وكانت هذه الزيارة هي الزيارة التاسعة والأربعين لبايدن إلى الولاية منذ دخوله البيت الأبيض في يناير 2021 ورفع عدد الأيام التي قضاها في ولاية ديلاوير إلى 150، وفقا لإحصائية cbs news.

وأظهرت الإحصائية أيضا أن الرئيس السابق دونالد ترامب أمضى ما مجموعه 132 يوما بين منتجع مار إيه لاغو الذي زاره 17 مرة، ونادي الغولف الخاص به في نيوجيرسي، حيث سافر إليه 13 مرة.

وكان الرئيس الأسبق باراك أوباما قد قضى ثمانية إجازات، بعد 19 شهرا من بدء ولايته، قضى 38 يوما في هاواي و"مارثا فينيارد".

بينما زار الرئيس الأسبق جورج بوش مزرعته في تكساس 14 مرة، لمدة 100 يوم.

المصدر: "نيويورك بوست"