عدد من نجوم هوليوود يدافعون بقوة عن القضية الفلسطينية

أعرب بعض نجوم هوليوود عن دعمهم القوي للفلسطينيين، إذ يقومون بتوظيف حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي في دحض الروايات الإسرائيلية المفبركة، وإظهار معاناة قطاع غزة.

وأبرز هؤلاء النجوم جون كوزاك، الذي "يخوض مواجهات قوية" وفقا لوصف متابعيه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، والممثلة سوزان ساراندون أيضا تنشط على منصة "إكس"، ومارك روفالو ينشط أيضا على ذات المنصة.

كما يقوم الممثل ليام كاننغهام، "بنشر صور وحالات على حسابه في منصة انستغرام ويشارك في مظاهرات مناهضة لإسرائيل".

وتستمر معاناة قطاع غزة إثر العدوان الإسرائيلي عليه، ويصبح سكانه ويمسون على عشرات القتلى ومئات المصابين بفعل غارات الطائرات الإسرائيلية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر إلى 2670 قتيلا وإصابة أكثر من 9600 آخرين بجراح مختلفة.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، قرابة 1000 طفل و700 امرأة قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية، وأصيب أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة بجراح مختلفة.

المصدر: RT