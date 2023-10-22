بايدن يبحث هاتفيا مع نتنياهو وضع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بحث اليوم تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال البيت الأبيض إن "الرئيس بايدن أجرى بعد ظهر اليوم محادثة هاتفية مع نتنياهو، تم خلالها بحث الأحداث في إسرائيل وقطاع غزة. وسيتم نشر بيان حول نتائج المحادثات قريبا".

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كما أطلع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية الجنرال تشارلز براون، ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جاك سوليفان، بايدن اليوم الأحد على الوضع حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت 7 أكتوبر عملية "طوفان الأقصى" ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، قابلتها إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 4650 قتيلا وأكثر من 14245 جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 306 بين ضباط وجنود، فيما أسرت "حماس" أكثر من 200 إسرائيلي.

المصدر: تاس