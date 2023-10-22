بلينكن يقول إن "حماس" تمنع المواطنين الأجانب من مغادرة قطاع غزة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن مقاتلي حركة "حماس" الفلسطينية يمنعون المواطنين الأجانب الذين يرغبون في مغادرة قطاع غزة من الخروج منه.

وقال بلينكن في حوار مع شبكة "سي بي إس" ردا على سؤال حول ما إذا كان مسلحو الحركة يمنعون الأمريكيين من مغادرة غزة: "بالضبط. مسألة السماح لأولئك الذين يريدون مغادرة قطاع غزة، المدنيون من دول ثالثة، بمن فيهم الأمريكيون تقع ضمن اختصاص حماس".

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وأضاف: "لدينا موظفون حكوميون أمريكيون في مصر على الجانب الآخر من الحدود، وموظفون قنصليون"، رافضا تحديد ما إذا كان موظفو الحكومة الأمريكية موجودين حاليا في غزة.

ووفقا له فإن الولايات المتحدة تريد "التأكد من وجود إمكانية مستقرة على ايصال الغذاء والدواء والمياه وكل ما يحتاجه المدنيون" في قطاع غزة.

وتابع: "في الوقت نفسه من الضروري أن نتذكر أنه يجب على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لمنع حدوث ذلك مرة أخرى"، في إشارة إلى الهجوم المسلح، "تجميد الوضع سيسمح لحماس بالبقاء في نفس الموقف وتكرار ما فعلته".

واعتبر أنه على الإسرائيليين والفلسطينيين "العمل معا، والذهاب إلى المدرسة معا، والقيام بأعمال تجارية معا، والسفر إلى بلدان بعضهم البعض".

وأكد مراسلنا في وقت سابق أنه لم يسمح لسكان قطاع غزة الذين يحملون جوازات سفر أجنبية دخول الأراضي المصرية عبر معبر رفح.

المصدر: تاس