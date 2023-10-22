اعتراض ثلاثة صواريخ أوكرانية فوق خيرسون كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم

أكد حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو أن ثلاثة صواريخ أوكرانية كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم، تم إسقاطها فوق مقاطعة خيرسون.

أشار سالدو عبر تطبيق "تلغرم": تم اعتراض ثلاثة صواريخ معادية فوق منطقة خيرسون، كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم، وبذلك تم إحباط العمل الاستفزازي الذي أراد أرهابيو كييف تنفيذه.

ودوت في وقت سابق صافرات الإنذار في سيفاستوبول محذرة من غارة جوية معادية. كما توقفت حركة المرور على جسر القرم لمدة نصف ساعة.

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المصدر: ريا نوفوستي