غاغين: صاروخ هيمارس الذي أسقط فوق دونيتسك سيرسل إلى موسكو لدراسته

قال يان غاغين مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، في حديث لمراسل "تاس"، إنه تم في 21 أكتوبر، إسقاط صاروخ هيمارس أمريكي فوق دونيتسك وهو في حالة جيدة نسبيا.

وأشار غاغين، إلى أنه سيتم إرسال هذه القذيفة الصاروخية إلى موسكو ليقوم المختصون في الصناعات الحربية بدراستها.

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وأضاف المستشار: "الصاروخ الذي تم إسقاطه فوق منطقة بودينوفسكي في دونيتسك، في حالة جيدة نسبيا وسيتم إرساله إلى موسكو للدراسة".

وشدد غاغين على أن هذه الذخيرة لم تتضرر عمليا، ولم يتأثر الجزء الرئيسي من هيكل الصاروخ.

يوم أمس السبت قصفت القوات الأوكرانية بصواريخ هيمارس منطقتي كالينينسكي وبودينوفسكي في دونيتسك، ونجم عن ذلك إصابة ثلاثة مدنيين.

المصدر: تاس