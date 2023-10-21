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بايدن يعلن أنه يبحث توقيت العملية البرية الإسرائيلية في غزة مع تل أبيب

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بايدن يعلن أنه يبحث توقيت العملية البرية الإسرائيلية في غزة مع تل أبيب
Globallookpress Jonathan Ernst - Pool via CNP
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، أنه على اتصال مع السلطات الإسرائيلية بشأن توقيت بدء العملية البرية في قطاع غزة.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يضغط على إسرائيل لتأجيل العملية البرية، قال بايدن: "أنا أتفاوض مع الإسرائيليين".

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وذكرت وكالة "رويترز" في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي أجاب بالإيجاب عندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان ينبغي على إسرائيل تأجيل العملية حتى يتم إطلاق سراح المزيد من الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس" الفلسطينية.

وأوصى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هارتسي هليفي قادة وحدات غولاني بالتحلي بالشجاعة والتصميم وبث روح الثقة في أوساط الجنود. مضيفا أن حماس أعدت لنا مفاجآت، ونحن بدورنا أعددنا لهم.

المصدر:تاس

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