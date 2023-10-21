ضابطة استخبارات أمريكية سابقة: بايدن يستغل الأحداث في إسرائيل لضخ المزيد من الأموال إلى أوكرانيا

أكدت ضابطة الاستخبارات الأمريكية السابقة، ريبيكا كوفلر، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يستخدم الأحداث المأساوية في إسرائيل لضخ المزيد من الأموال إلى أوكرانيا.

وقالت كوفلر لشبكة "فوكس نيوز": "إنه يواصل سياساته السخيفة. ويرمي بأموال على أوكرانيا لن تحقق النصر".

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وأشارت إلى أن بايدن يتعمد "تسييس" الأحداث المأساوية في الشرق الأوسط من أجل الحصول على تمويل لكييف. واعتبرت أن البيت الأبيض سوف "ينهب إسرائيل من أجل أوكرانيا".

وأضافت أن واشنطن تقدم تنبؤات كاذبة حول السياسة الروسية.

وانتقدت التصريحات التي تزعم بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان يستعد لتنفيذ هجوم على دول حلف "الناتو".

وختمت: "هذا أمر مثير للسخرية. بايدن يكذب".

ووجه الرئيس الأمريكي رسالة للكونغرس طلب من خلالها مخصصات مالية ضخمة بقيمة 106 مليارات دولار، تتضمن مساعدات عسكرية لأوكرانيا قدرها 61 مليار دولار و14 مليارا لإسرائيل.

المصدر: نوفوستي